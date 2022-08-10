Звезда «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Дауз впала в кому из-за острого менингита

64-летняя американская актриса и режиссер, звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Дауз впала в кому. Об этом сообщает PageSix.

Сейчас артистка находится в больнице в бессознательном состоянии, вызванном, по словам ее близких, острой формой менингита. О том, в какой момент Дауз поставили такой диагноз, неизвестно. Как сообщается, медики не знают, когда знаменитость сможет прийти в себя и окончательно поправиться.

«Мы надеемся, что она скоро выйдет из этого состояния, но пока она все еще находится в коме. Врачи не знают, когда она придет в себя, но стоит отметить, что кома не была вызвана медицинскими средствами. Дениз — яркая актриса и режиссер, у которой впереди много лет. Мысли, молитвы и поддержка очень ценятся», — сказала сестра актрисы.

Помимо участия в сериале «Беверли-Хиллз 90210», Дауз также снималась в таких проектах, как «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Доктор Хаус», «Кости» и многих других.

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