Врач раскрыла правильный способ мыть подмышки

Дерматолог Гита Ядав: на мытье каждой подмышечной впадины нужно тратить около 30 секунд

Врач-дерматолог Гита Ядав раскрыла правильный способ мытья подмышек, который поможет избежать неприятного запаха в течение дня. Ее рекомендации опубликовало издание The Sun.

По мнению эксперта, очищать указанную зону тела следует тщательно, особенно если на ней присутствуют волосы. «Необходимо сосредоточиться на прикорневой зоне, так как она является местом скопления бактерий. На мытье каждой подмышечной впадины нужно тратить около 30 секунд», — посоветовала она.

Кроме того, специалистка порекомендовала использовать гели для душа, содержащие отшелушивающие компоненты в составе, например, гликолевую, молочную или миндальную кислоты. Так, упомянутые ингредиенты удалят омертвевшие частицы кожи и разрушат питательную среду для бактерий. «Данную продукцию не следует применять после бритья, поскольку она может спровоцировать раздражение», — добавила Ядав.

В мае блогерша стала ходить в душ раз в неделю и рассказала о преимуществах своего решения. Девушка объяснила, что начала мыться реже, потому что ей не нравится данная водная процедура. По ее мнению, она также отнимает слишком много времени. Через некоторое время юзерша отметила, что состояние ее кожи улучшилось, а траты на уходовые средства сократились.