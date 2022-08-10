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Начинающие бизнесмены захотели работать в России

Dsight: большинство основателей стартапов рассказали о желании работать в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство отечественных начинающих бизнесменов из числа основателей стартапов захотели работать и развивать свое дело в России, следует из опроса аналитической платформы Dsight, выдержки из которого приводит РБК.

88 процентов опрошенных представителей стартапов назвали Россию основным для себя рынком. Еще 73 процента респондентов обозначили ее как одно из основных направлений деятельности.

Также в качестве основных рынков назывались СНГ (58 процентов), страны Европы (53 процента), Ближнего Востока (44 процента), Азии (43 процента), а также США (42 процента). Отвечая на вопрос о главных направлениях работы, помимо России, респонденты чаще всего называли СНГ (45 процентов), Европу и Азию (по 14 процентов), США (12 процентов) и Ближний Восток (11 процентов).

Опрошенные изданием специалисты отметили, что Европа и США при любых условиях и обстоятельствах будут оставаться привлекательными рынками работы и источниками привлечения инвестиций для стартапов со всего мира, в том числе из России. Альтернативным направлением является Китай, однако там условия работы гораздо более специфические, в том числе из-за языкового и ментального барьеров.

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Платон Щукин
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