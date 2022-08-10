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Рецидивист получил 13 лет за нападение с ножницами на российского следователя

В Екатеринбурге суд дал 13 лет колонии рецидивисту за нападение с ножницами на следователя

Фото: Lenta.ru

В Екатеринбурге суд приговорил к 13 годам лишения свободы рецидивиста за нападение с ножницами на следователя во время допроса. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на областное управление Следственного комитета России.

35-летнего Александра Хромцова признали виновным по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»). Он будет отбывать срок в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Хромцова задержали по делу о краже, за которую его уже осудили. 18 ноября 2021 года он напал на следователя в отделе полиции №10. На тот момент мужчина был под действием наркотиков. Хромцов заметил на столе ножницы и попросил полицейского расстегнуть наручники, чтобы он смог надеть куртку. После того, как ему освободили руки, он схватил ножницы и нанес ими 21 удар следователю, а затем повалил его на пол и попытался добить. На крики о помощи полицейского прибежали его коллеги и скрутили рецидивиста.

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Любовь Ширижик
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