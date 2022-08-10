Блогерша сделала подтяжку лица и на два года осталась с внешностью мужчины

Блогерша Ясмин Атрис сделала подтяжку лица филлером и осталась с внешностью мужчины

Фитнес-тренер Ясмин Атрис сделала подтяжку лица с помощью инъекционных процедур и на два года осталась с внешностью мужчины. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Блогерша с никнеймом yasmine.atris призналась, что была недовольна широкой и круглой формой своего лица, поэтому решила ее исправить. Так, девушка записалась к косметологу на процедуру коррекции челюсти и подбородка филлером.

После проделанной манипуляции пациентка заметила, что углы ее челюсти набухли, а черты лица стали непропорциональными относительно естественных параметров. «Моя челюсть была шире, чем щеки! Я стала похожей на мужчину», — пожаловалась она.

Через день после процедуры Атрис заметила выраженную асимметрию: левая половина лица оказалась больше правой. «Я позвонила косметологу и она убедила меня, что скоро все вернется в норму. Но этого не случилось. Мое лицо осталось таким на два года! Если хотите сделать коррекцию овала лица — хорошо подумайте и убедитесь в профессионализме врача», — отметила юзерша.

Ранее в августе жительница Великобритании Джейн Боуман задумала избавиться от нависающего второго подбородка и рассказала о последствиях процедуры для ее внешнего вида. 59-летняя домохозяйка призналась, что кожа ее лица потеряла тонус из-за похудения. По этой причине она решила записаться к косметологу на сеанс плазменной фибробластной терапии, после которой осталась с многочисленными ожогами и обвисшей кожей.