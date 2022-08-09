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Женщина решила избавиться от второго подбородка и осталась с «внешностью курицы»

The Sun: Британка Боуман осталась с внешностью курицы после фибробластной терапии шеи

Фото: shutterstock

Жительница Великобритании Джейн Боуман задумала избавиться от нависающего второго подбородка и рассказала о последствиях процедуры для ее внешнего вида. Историей заинтересовался The Sun.

59-летняя домохозяйка рассказала, что кожа ее лица потеряла тонус после похудения. По этой причине она решила записаться к косметологу на сеанс плазменной фибробластной терапии (нехирургический метод омоложения, который производится за счет введения инъекций со специальным составом на основе собственных клеток пациента — прим. «Ленты.ру»).

Во время манипуляции британка испытывала сильный дискомфорт, после чего осталась с десятками темных шрамов по всей шее. При этом кожа в этой области провисла еще сильнее и стала дряблой, из-за чего пациентка сравнила себя со «старой курицей». «Это было очень больно. Казалось, что я горю в аду. Я говорила специалисту о своих ощущениях, но она не принимала их во внимание», — вспоминает женщина.

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За услугу Боуман заплатила 500 фунтов стерлингов (около 36,6 тысячи рублей). Осознав, что ее внешний вид стал только хуже, она потребовала объяснений от специалиста. Та в свою очередь порекомендовала еще две процедуры для избавления от шрамов, однако они не дали результата. «Я очень зла. Это изменило мою жизнь. Лучше бы я оставила свой двойной подбородок в покое», — призналась собеседница издания.

В июле блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы» и осталась с внешностью обезьяны. В результате данной процедуры рот приобретает четкий контур, а центральная часть верхней губы становится вздернутой. Манипуляция спровоцировала аномальный отек, который изменил лицо пациентки.

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Полина Гераскина
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