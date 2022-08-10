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69-я параллель

Северный флот начал учения в Арктике

Северный флот сообщил о начале учений сил ПВО и подразделений морской авиации в Арктике

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Северный флот России сообщил о начале в Арктике командно-штабной тренировки, в которой задействованы подразделения морской авиации и войска противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет «Интерфакс».

Учения в Арктике проходят под руководством генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. Они продлятся в течение нескольких дней.

В ходе тренировки военнослужащие отработают действия тактических групп авиации и подразделений ПВО в условиях Крайнего Севера и Арктики. Будет также проверена способность командиров и штабов планировать применение авиации и войск ПВО.

«Помимо использования штатных полигонов объединения, на завершающем этапе тренировки примут участие боевые корабли Северного флота. Самолеты Ил-38 и вертолеты Ка-27 отработают с ними ряд противолодочных задач», — сообщили в Северном флоте.

Северный флот также проводил учения в Арктической зоне России в сентябре 2021 года. Тогда военнослужащие отработали оборону Северного морского пути и охрану гарнизонов флота, а также изучили все возможные места теоретических районов боевых действий в Арктике.

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Анастасия Шейкина
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