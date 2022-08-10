Во Франции призвали отменить санкции против России

Французский депутат Жакобелли призвал отменить санкции против России ради Украины

Депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли призвал власти отменить санкции против России ради Украины. Об этом пишет журнал Valeurs Actuelles.

По словам политика, санкции наносят вред только тем, кто их ввел. Жакобелли пояснил, что ограничения Запада не так сильно повлияли на Россию, поскольку рубль смог укрепиться, а экспорт — вырасти. В то же время санкции ослабили экономику западных стран, отметил он. В частности, он указал на то, что жители Франции вынуждены переплачивать за энергоносители.

Жакобелли также выразил мнение, что отмена санкций — это способ поддержать мир и защитить Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.