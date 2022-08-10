Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции призвали отменить санкции против России

Французский депутат Жакобелли призвал отменить санкции против России ради Украины
СюжетСанкции против России:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли призвал власти отменить санкции против России ради Украины. Об этом пишет журнал Valeurs Actuelles.

По словам политика, санкции наносят вред только тем, кто их ввел. Жакобелли пояснил, что ограничения Запада не так сильно повлияли на Россию, поскольку рубль смог укрепиться, а экспорт — вырасти. В то же время санкции ослабили экономику западных стран, отметил он. В частности, он указал на то, что жители Франции вынуждены переплачивать за энергоносители.

Жакобелли также выразил мнение, что отмена санкций — это способ поддержать мир и защитить Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»
В ДНР заявили о наличии на Украине дальнобойных ракет к HIMARS
В США прокомментировали призыв Киева запретить выдачу виз россиянам
Минобороны РФ сообщило о подготовке Киевом карательной операции в Харькове
Во Франции призвали отменить санкции против России
Караоке-бокс установили в подмосковном парке
Венгерские СМИ сочли приостановку транзита по «Дружбе» шантажом
Песков назвал невозможным отрицание России
Фетисов оценил признание российского хоккеиста в покупке военного билета
Стало известно о возможном уходе «Сохнута» из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.