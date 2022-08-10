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Ford будет производить автомобили по-новому

Компания Ford будет производить автомобили с помощью безуглеродного электричества

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford решил производить машины по-новому — процесс будет возможен благодаря полностью безуглеродному электричеству. Об этом говорится на сайте компании.

Автопроизводитель заключил соглашение с энергетической компанией DTE Energy, закупив новые солнечные батареи в Мичигане. Количество подобных источников энергии в штате увеличилось почти на 70 процентов. Таким образом компания сможет предотвратить выбросы в атмосферу в объеме 600 тысяч тонн углекислого газа. К 2025 году каждый автомобиль Ford будет собираться с помощью «чистого» электричества.

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«Это беспрецедентное соглашение означает более экологичное и светлое будущее для Ford и Мичигана. Сегодняшний день — пример того, как это выглядит, когда слова превращаются в действия», — заявил генеральный директор Ford Джим Фарли.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz пообещал измениться ради спасения планеты. Компания планирует вдвое сократить выбросы вредного для экологии углекислого газа. К 2030 году она намерена добывать 70 процентов необходимой для производства энергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Нина Ташевская
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