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Мужчина сходил на собственные поминки, повеселился и умер

The London Free Press: умирающий канадец повеселился на собственных поминках

Фото: Rhodi Lopez / Unsplash

Житель канадского города Эксетер, провинция Онтарио, сходил на собственные поминки и вскоре умер. Об этом пишет The London Free Press.

У 67-летнего Рона Рейдера диагностировали рак поджелудочной железы. Врачи сочли, что заболевание неоперабельно, и прописали канадцу паллиативный уход. После этого умирающий мужчина сообщил детям, что намерен повеселиться на собственных похоронах. «Если этого не миновать, и придут люди, я тоже хочу присутствовать», — объяснил он.

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Такое решение не удивило детей: их отцу всегда нравилось все делать по-своему. Рейдер позвонил директору похоронного бюро Колину Хаскетту и поручил организовать поминки, на которых он сможет присутствовать еще до смерти. «Это первый подобный заказ за 140 лет работы нашего бюро», — признался Хаскетт.

На вечеринку пришли более 350 человек: друзья, родственники и покупатели Рейдера, с которыми он завел знакомства за 40 лет работы продавцом автомобилей. Приехала даже хоккейная команда, в которой он когда-то играл. «Это был удивительный день. Мы устали и эмоционально опустошены? Абсолютно. Но это был просто лучший день», — сказала жена Рейдера Ширли.

Через девять дней после вечеринки мужчина умер в окружении семьи.

Ранее сообщалось, что жительница Перу, признанная погибшей после автокатастрофы, очнулась и принялась стучать в крышку гроба во время собственных похорон в городе Ламбаеке. После подключения к системе жизнеобеспечения состояние перуанки слегка улучшилось, однако позже ее самочувствие вновь резко ухудшилось, и спустя несколько часов она скончалась.

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Алиса Дмитриева
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