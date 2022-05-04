Женщина очнулась в закрытом гробу на собственных похоронах и постучала в крышку

Daily Mail: признанная погибшей в автокатастрофе перуанка очнулась во время похорон

Жительница Перу, признанная погибшей после автокатастрофы, очнулась и принялась стучать в крышку гроба во время собственных похорон в городе Ламбаеке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

36-летняя Роза Изабель Сеспеде Кайака попала в ДТП в провинции Чиклайо вместе со своим шурином и тремя племянниками. В результате ее шурин погиб, а племянников госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину также доставили в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Во время похорон Кайака пришла в сознание и обнаружила, что ее несут в закрытом гробу. Чтобы дать окружающим понять, что она все еще жива, перуанка постучала в крышку. Услышав стук, ее родственники открыли гроб и увидели, что «умершая» смотрит на них широко открытыми глазами. «Она открыла глаза и была в поту. Я сразу пошел в офис и вызвал полицию», — рассказал смотритель кладбища Хуан Сегундо Кахо.

На видеозаписи, которая была сделана на похоронах, видно, как полиция несет гроб через толпу в пикап. Видео обрывается в тот момент, когда медики обступают открытый гроб, в котором находится Кайака. Женщину доставили в ближайшую больницу на пикапе и подключили к системе жизнеобеспечения.

Врачи подтвердили, что женщина подает признаки жизни, хотя и очень слабые. После подключения к системе жизнеобеспечения состояние перуанки слегка улучшилось, однако позже ее самочувствие вновь резко ухудшилось, и спустя несколько часов она скончалась.

Родственники Кайаки были возмущены тем фактом, что врачи ошибочно констатировали смерть женщины и направили ее в морг. Предположительно, они не смогли распознать состояние комы. Полиция ведет расследование, чтобы установить, имела ли место халатность.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, начала дышать во время собственных похорон после того, как врачи в частной больнице констатировали смерть головного мозга. Шокированные участники траурной церемонии проверили ее пульс, который оказался в норме.