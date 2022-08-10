Стало известно об активности в соцсетях убитой порноактрисы после ее пропажи

Baza: соцсети порноактрисы Гришман были активны со дня ее пропажи

Соцсети убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы и блогерши Анастасии Хамловской (Гришман) были активны со дня ее пропажи. На это обратило внимание издание Baza.

Подруга убитой сообщила полиции, что Гришман не выходила на связь около недели. При этом последняя публикация на ее недоступной в настоящий момент странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) была сделана 18 часов назад.

Ранее стало известно, что тело убитой с шестью ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Южном шоссе. По предварительным данным, девушку зарезали в спальне, а после перенесли в ванну.

В убийстве блогерши подозревают 24-летнего молодого человека, который жил с ней. Предполагаемый убийца — уроженец Омской области, его объявили в розыск. Ранее он был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.