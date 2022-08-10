Немецкая авиакомпания продлила отказ от полетов в Россию

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до марта 2023 года

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до 25 марта 2023 года, об этом сообщается на сайте компании. Запрет коснется также всех дочерних компаний Lufthansa Group, в том числе Eurowings и Austrian Airlines и Swiss International Airlines.

«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией», — отмечается в сообщении.

В связи с этим все полеты в течение данного периода отменяются. Также не будут производиться авиарейсы на Украину до того же срока, поскольку воздушное пространство страны закрыто.

24 февраля ряд крупнейших европейских и арабских авиакомпаний отменили полеты на Украину на фоне обострения ситуации вокруг страны, среди них французская Air France, немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss. При этом отмечалось, что международные перевозчики следят за развитием ситуации, решение о дальнейших рейсах будет принято позже.