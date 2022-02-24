Ряд крупнейших международных авиакомпаний отказались от полетов на Украину

Ряд крупнейших европейских и арабских авиакомпаний отменили полеты на Украину на фоне обострения ситуации вокруг страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления представителей пресс-служб перевозчиков.

Французская авиакомпания Air France, немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss полностью отказались от авиасообщения с Украиной. При этом отмечается, что международные перевозчики следят за развитием ситуации, решение о дальнейших рейсах будет принято позже.

Помимо этого, к отмене рейсов присоединились и крупнейшие арабские авиакомпании — Qatar Airways и Emirates.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о закрытии воздушного пространства страны в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению, следующие в страну рейсы будут направлены в другие аэропорты.

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».