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Ряд крупнейших международных авиакомпаний отказались от полетов на Украину

Air France, Lufthansa, Swiss, Qatar Airways и Emirates отменили полеты на Украину

Фото: Shutterstock

Ряд крупнейших европейских и арабских авиакомпаний отменили полеты на Украину на фоне обострения ситуации вокруг страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления представителей пресс-служб перевозчиков.

Французская авиакомпания Air France, немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss полностью отказались от авиасообщения с Украиной. При этом отмечается, что международные перевозчики следят за развитием ситуации, решение о дальнейших рейсах будет принято позже.

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Помимо этого, к отмене рейсов присоединились и крупнейшие арабские авиакомпании — Qatar Airways и Emirates.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о закрытии воздушного пространства страны в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению, следующие в страну рейсы будут направлены в другие аэропорты.

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Дарья Рыбак
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