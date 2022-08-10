ЕС предрекли рост цен на электричество из-за запрета на импорт угля из России

Экономист Кваша: запрет на импорт угля из России приведет к росту цен на электроэнергию

Руководитель центра энергоэффективности Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Кваша предрекла рост цен на электроэнергию в Европе в связи с вступлением в силу запрета стран Евросоюза (ЕС) и Великобритании на импорт угля из России, сообщает ТАСС. Помимо повышения стоимости энергоресурсов могут произойти изменения в структуре баланса выработки электроэнергии в регионе, отметила она.

«На уголь приходится порядка 15 процентов вырабатываемой в Европе электроэнергии, при этом половину импортируемого энергетического угля составлял уголь из России. Альтернативой может стать, например, уголь из Австралии или Индонезии, но из-за логистики и общего подорожания угля на рынке стоимость его будет выше», — заявила эксперт.

По ее мнению, запрет на импорт угля приведет не только к росту цен на газ и проблемам с его поставками, но и повышению тарифов на электроэнергию в европейских государствах. Экономист добавила, что из-за дефицита ископаемых ресурсов эти страны также будут вынуждены отказаться от реализации планов по отказу от атомной энергии.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач рассказал, что Европа провоцирует не только энергетический кризис, отказываясь от природного газа, но и глобальный экологический.