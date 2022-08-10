Трампу предрекли рост популярности после обыска ФБР

Fox News: обыски ФБР в поместье Трампа укрепят его поддержку среди республиканцев

Обыск ФБР в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Ларго в конечном счете может привести к росту популярности политика и укреплению его поддержки среди республиканцев. Такой вариант развития событий предрекли опрошенные Fox News политтехнологи.

«Я никогда раньше не видел базу Республиканской партии такой взбудораженной, произошедшее явно заставляет республиканцев сплотиться для его [Трампа] защиты», — заявил бывший чиновник Белого дома при Трампе Энди Сурабиан. Он отметил иронию в том, что все нападки демократов на экс-президента в итоге приводят к тому, что его сторонники лишь сильнее убеждаются в его правоте.

Как отмечают политтехнологи, обыск ФБР, связанный, вероятно, с тем, что Трамп не передал потенциально секретные документы в Национальный архив, сыграл на руку бывшему президенту. «Это сплотит Республиканскую партию на фоне поддержки Трампа, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, причем Трамп будет выступать в роли потерпевшего или жертвы», — отметил политконсультант Майк Мадрид.

В свою очередь политический стратег Брендан Штайнхаузер указал, что имидж ФБР и Минюста серьезно пострадал на фоне произошедшего. По его словам, доверие к этим институтам снизилось по ряду причин, включая также расследование возможного российского вмешательства в выборы 2016 года. Многие эксперты также сходятся в том, что обыск ФБР в Мар-а-Лаго может отодвинуть на второй план других кандидатов и создать впечатление, будто президент Джо Байден и демократы пытаются помешать Трампу снова баллотироваться.

Ранее Трамп обрушился с обвинениями в адрес Байдена, уверяя, что тот знал о планах ФБР. По мнению бывшего американского лидера, обыск его имения связан с нежеланием Демократической партии допускать его к участию в выборах президента в 2024 году.

Об обыске ФБР Трамп сообщил 9 августа. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ФБР не предупреждало Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье политика.

