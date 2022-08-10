Трамп после обыска в его поместье обрушился с обвинениями в адрес Байдена

Трамп обвинил Байдена в том, что он знал об обыске ФБР в его поместье Мар-а-Лаго

Бывший президент США Дональд Трамп после обыска в его поместье Мар-а-Лаго обрушился с обвинениями в адрес нынешнего главы государства Джо Байдена, уверяя, что тот знал о планах ФБР, вопреки своим заверениям в обратном, сообщает РИА Новости.

«Байден все знал об этом, так же, как он все знал о "сделках"», — заявил Трамп.

По мнению бывшего американского лидера, обыск его имения связан с нежеланием Демократической партии допускать его к участию в выборах президента в 2024 году.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что ФБР не предупреждало Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье Трампа. По ее словам, Минюст США ведет свои расследования независимо от Белого дома, и со стороны американской администрации было бы некорректно комментировать данные действия.