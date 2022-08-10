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Инфляция в США затормозила впервые с апреля

Бюро статистики труда США: в июле годовая инфляция впервые с апреля замедлилась до 8,5%

Фото: Susan Walsh / AP

Рост цен в США в июле замедлился впервые с апреля — годовая инфляция составила 8,5 процента, свидетельствуют данные американского Бюро статистики труда.

По сравнению с июньским показателем в 9,1 процента, инфляция в июле затормозилась. Аналитики ожидали более высокий уровень в 8,7 процента.

Потребительские цены с учетом сезонных колебаний не изменились после повышения на 1,3 процента в июне. Индекс по всем статьям, кроме продуктов питания и электроэнергии, увеличился на 0,3 процента. Повышение стоимости продуктов питания и жилья было компенсировано спадом индекса бензина на 7,7 процента. Энергетический индекс упал на 4,6 процента, поскольку цены на бензин и природный газ снизились. При этом стоимость электроэнергии поднялась.

Для замедления инфляции в конце июля Федеральная резервная система (ФРС) США в очередной раз повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25 – 2,5 процента годовых. Причиной стал рекордный с 1981 года рост цен по итогам мая. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.

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Мария Грушко
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