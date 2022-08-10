Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Скарлетт Йоханссон показала тело в купальнике и вызвала споры в сети

Тело актрисы Скарлетт Йоханссон в красном бикини на фото папарацци вызвало споры в сети

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Скарлетт Йоханссон показала тело в купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Отмечается, что 37-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте у побережья Хэмптона, штат Виргис, США. На размещенных фотографиях звезда киноленты «Мстители» запечатлена в компании мужа, комика и сценариста Колина Джоста.

Йоханссон была одета в пляжный раздельный комплект красного цвета, низ которого представлял собой плавки на высокой посадке. Она дополнила свой образ белой кепкой, солнцезащитными очками и кулоном.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021

Поклонники удивились внешнему виду актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она толстая и ей нужно похудеть», «Бабушкино бикини. Должно быть, она сильно поправилась, если ей нужно таким способом скрывать свой живот!», «Давайте будем честными — она сильно поправилась», «Что с ней случилось?» — возмущались они.

В то же время нашлись среди фанатов те, кто поддержал Йоханссон. «Скарлетт выглядит великолепно», «Как приятно видеть ее в бикини, которое ей подходит. Она прекрасно выглядит! Молодец, Скарлетт!», «Она имеет красивое и естественное тело», «Скарлетт выглядит такой красивой и естественной, особенно учитывая, что несколько месяцев назад у нее родился мальчик», — писали юзеры.

В июне папарацци засняли Еву Лонгорию в раздельном купальнике на яхте у побережья острова Капри, Италия. Поклонники восхитились фигурой 47-летней звезды популярного сериала «Отчаянные домохозяйки», отметив, что она находится в отличной форме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Россия и США обсудят приостановку инспекций в рамках СНВ-3
Ростуризм рассказал о ситуации на курортах Крыма
Скарлетт Йоханссон показала тело в купальнике и вызвала споры в сети
МИД России обвинил Украину в запугивании работников Запорожской АЭС
Генсек НАТО выразил сожаление из-за прекращения сотрудничества с Россией
Столтенберг высказался о сроках окончания конфликта на Украине
В Словакии заявили об ущербе от санкций против России
В Молдавии оценили последствия прекращения поставок газа «Газпромом»
Названы сроки новой волны коронавируса в России
ЕС предрекли рост цен на электричество из-за запрета на импорт угля из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.