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Кадыров заявил о зачистке завода Knauf в Соледаре

Глава Чечни Кадыров заявил о зачистке территории завода Knauf в Соледаре

Фото: Анастасия Федоренко /  Wikimedia

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о зачистке территории завода «Knauf» (Кнауф) в Соледаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль завод в Соледаре. «Это очередное прекрасное достижение наших бойцов», — подчеркнул Кадыров.

Кроме того, глава республики рассказал, что в Чечне подготовлены дополнительные отряды спецподразделений для участия в специальной военной операции. В настоящее время готовы к отправке 9 тысяч подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч человек находятся в резерве, добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации в Донбассе очередной группы российских добровольцев. По его словам, добровольцам предстоит охота «на бандеровцев, нациков и шайтанов». Он пожелал им удачи в этом деле.

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Сергей Истомин
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