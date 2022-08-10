Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне ликвидировали центр по противодействию интеграции с Россией

В Херсоне ликвидировали центр украинских спецслужб по противодействию интеграции с Россией

Фото: РИА Новости

Правоохранительные органы в Херсоне ликвидировали подрывной аналитический центр украинских спецслужб по противодействию интеграции с Россией, сообщает РИА Новости. Один из бывших участников центра, Александр Максименко, рассказал подробности деятельности организации.

Коллектив работал на территории Херсона до конца июня 2022 года, подготавливая аналитические документы для офиса президента Украины Владимира Зеленского. В его ядре находились сотрудники спецслужб, в том числе работники службы внешней разведки.

«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента "О противодействии интеграции Херсона в состав России". Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», — рассказал Максименко.

Однако на деле социальные выплаты жителям Херсонской области начали реализовывать пророссийские власти. Максименко отметил, что добровольно пошел на сотрудничество с российскими силовиками и предоставил им всю необходимую информацию о деятельности центра. Он также заверил, что в скором времени намерен подать заявление на получение гражданства России.

Накануне в офисе президента Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон. По словам украинских чиновников, многочисленные заявления официальных лиц страны о скором отнятии региона у российской армии были лишь частью информационно-психологической операции Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
ЦБ отреагировал на предложение блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей
Катание Макрона на гидроцикле назвали преступлением
Захотевший побыть в тишине на отдыхе турист случайно задушил жену подушкой
В Болгарии производители персиков заявили о колоссальном обвале на рынке
Суд арестовал на два месяца обвиняемую в вымогательстве российскую журналистку
Россиянка за месяц прописала в доме 650 мигрантов
Стали известны подробности обвинения в адрес журналистки Баязитовой
Шубенков рассказал о состоянии спорта в России
В Совфеде оценили возможность запрета на въезд в Европу для россиян
Подозреваемый раскрыл роль скопинского маньяка в убийстве россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.