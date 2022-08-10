В Херсоне ликвидировали центр украинских спецслужб по противодействию интеграции с Россией

Правоохранительные органы в Херсоне ликвидировали подрывной аналитический центр украинских спецслужб по противодействию интеграции с Россией, сообщает РИА Новости. Один из бывших участников центра, Александр Максименко, рассказал подробности деятельности организации.

Коллектив работал на территории Херсона до конца июня 2022 года, подготавливая аналитические документы для офиса президента Украины Владимира Зеленского. В его ядре находились сотрудники спецслужб, в том числе работники службы внешней разведки.

«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента "О противодействии интеграции Херсона в состав России". Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», — рассказал Максименко.

Однако на деле социальные выплаты жителям Херсонской области начали реализовывать пророссийские власти. Максименко отметил, что добровольно пошел на сотрудничество с российскими силовиками и предоставил им всю необходимую информацию о деятельности центра. Он также заверил, что в скором времени намерен подать заявление на получение гражданства России.

Накануне в офисе президента Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон. По словам украинских чиновников, многочисленные заявления официальных лиц страны о скором отнятии региона у российской армии были лишь частью информационно-психологической операции Вооруженных сил Украины.