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Россиянка возмутилась поведению иностранцев на пляже Европы и сняла их на видео

Видео бегущих к шезлонгам туристов на Майорке возмутило пользователей сети

Отдыхающая на Майорке россиянка сняла на камеру возмутившее ее поведение иностранцев на пляже Европы и поделилась видео в сети. Девушка опубликовала ролик в TikTok.

На размещенных кадрах видно, как туристы с полотенцами и надувными матрасами бегут к шезлонгам у бассейна, чтобы успеть занять наиболее удобные места. «Люди в 9:00 занимают лежанки», — подписала девушка ролик, набравший за три дня более 2,8 миллиона просмотров.

Нелепое поведение отдыхающих озадачило пользователей соцсети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Очень грустно, что люди идут на все ради того, чтобы получить лежак у бассейна», «Я тоже видел подобное сумасшествие в Европе», «Мое представление об аде», «Из-за подобных людей и не хочется ехать в отпуск», «Просто ужас», «Они сошли с ума?» — возмутились юзеры.

Однако нашлись и те, кто отнесся к туристам с пониманием. «Я думаю, что отель должен нести ответственность за то, чтобы у каждого клиента, заплатившего за отдых, были места», «Проблема не в отдыхающих, а в том, что людям недостаточно места у бассейна», «Выглядит как издевка со стороны отельеров», — отметили подписчики.

Валентина Процкова
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