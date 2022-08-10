Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин созвонился с президентом Мали

Путин созвонился с президентом Мали Гойтой, обсудили развитие торгового сотрудничества

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что малийский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку. Политики обсудили развитие в области торгово-экономического сотрудничества. «Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
Сытый — голодному. Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
Сытый — голодному.Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
5 августа 2022
Паспорт невозвращенца. 100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
Паспорт невозвращенца.100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
5 июля 2022

Путин и Гойта положительно оценили уровень взаимодействия России и Мали во внешней политике, в частности, по линии ООН. «Путин выразил надежду, что планируемое проведение саммита Россия — Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге будет способствовать укреплению традиционно дружественных связей нашей страны со всеми государствами Африканского континента», — отметили в Кремле.

Ранее обозреватели газеты The Wall Street Journal (WSJ) предрекли, что рабочее турне госсекретаря США Энтони Блинкена по трем странам Африки может провалиться после успешного визита главы российского МИД Сергея Лаврова, которое состоялось в конце июля этого года. Он начал поездку 7 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Роднина оценила лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки
В рейтинге стоимости коттеджей Москву обогнал только один регион
Названо последствие запрета на выдачу виз для проживающих в ЕС россиян
На Украине пожаловались на блокировку связанных с «Азовом» страниц в соцсетях
В российском городе мужчина с оружием захватил подвал и отключил жильцам воду
Раскрыта новая локация для строительства завода Tesla
Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша»
Скопинского маньяка заподозрили в сокрытии убийства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.