Путин созвонился с президентом Мали Гойтой, обсудили развитие торгового сотрудничества

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что малийский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку. Политики обсудили развитие в области торгово-экономического сотрудничества. «Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива», — сказано в сообщении.

Путин и Гойта положительно оценили уровень взаимодействия России и Мали во внешней политике, в частности, по линии ООН. «Путин выразил надежду, что планируемое проведение саммита Россия — Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге будет способствовать укреплению традиционно дружественных связей нашей страны со всеми государствами Африканского континента», — отметили в Кремле.

Ранее обозреватели газеты The Wall Street Journal (WSJ) предрекли, что рабочее турне госсекретаря США Энтони Блинкена по трем странам Африки может провалиться после успешного визита главы российского МИД Сергея Лаврова, которое состоялось в конце июля этого года. Он начал поездку 7 августа.