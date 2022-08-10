Лодка с нелегалами затонула у берегов Греции

Греция начала операцию по спасению 50 нелегалов после крушения лодки

Власти Греции начали поисково-спасательную операцию после информации о крушении лодки с десятками нелегальных мигрантов, которая затонула к востоку от берегов греческого острова Карпатос в Эгейском море. В мероприятиях по спасению людей задействованы три корабля береговой охраны и вертолет, пишет Associated Press.

На данный момент спасено 29 человек, судьба остальных 50 нелегалов остается неизвестной. По сообщениям выживших, лодка направлялась из турецкой Антальи в Италию.

Ранее сообщалось, что июнь стал рекордным месяцем в 2022 году по числу мигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш. Всего за первые полгода 2022-го границу пересекли не менее 12,7 тысячи нелегалов. Утверждается, что эти цифры в два раза превышают число мигрантов, прибывших в Британию за аналогичный период прошлого года.

