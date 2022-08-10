Гостиничный комплекс появится в 2025 году в селе Красниково в Курской области

Вблизи водяной мельницы в селе Красниково в Курской области появится новый гостиничный комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в личном Telegram-канале.

Известно, что сумма средств, вложенных в указанный проект, составила 250 миллионов рублей. Главным инвестором выступила ООО УК «Яхонты Отели.Ру», под управлением которой находится сеть отелей высокого уровня с широким спектром услуг. Комплекс появится рядом с на данный момент строящейся этнографической деревней в 2025 году.

«Гостиница — важный объект нашего туристического кластера, общая площадь которого превысит 5 тысяч квадратных метров. После ее открытия гости региона смогут планировать отдых в Красниково на более длительный срок», — подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что в Сочи 15 июля открылся первый песчаный пляж «Куба». Протяженность прибрежной полосы составляет 380 метров, для нее завезли 42 вагона песка. На пляже предусмотрены волейбольная и детская площадки, а также спортивная зона и аэрарии. Посетителям также доступны серф-станции, беседки, скамейки и амфитеатр, где в вечернее время будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера и киносеансы.