Россия отреагировала на обвинения США в минировании территории Украины

Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в минировании территории Украины

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на обвинения Вашингтона в минировании территории Украины РФ. Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства.

По словам дипломата, США бездоказательно возлагают на Россию ответственность за минирование территории Украины, однако Москва решительно отвергает эти обвинения. «Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. B русофобском запале американцы превзошли сами себя», — заявил Антонов.

Он добавил, что Россию также обвинили в блокировании доступа к сельхозугодьям.

Ранее Антонов заявил об отказе Вашингтона содействовать мирному разрешению кризиса на Украине. По его словам, американская сторона продолжает «подливать масла в огонь» украинского конфликта. Антонов добавил, что Вашингтон все больше втягивается в конфликт, «приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Москвой.