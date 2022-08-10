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В Крыму оценили причиненный взрывами ущерб

«Ъ»: причиненный взрывами в Крыму ущерб предварительно оценивается в 200 миллионов рублей

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

По предварительным оценкам, произошедшая на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма серия взрывов причинила ущерб на 200 миллионов рублей, точную сумму позднее озвучит спецкомиссия. Об этом со ссылкой на Совет министров Крыма сообщает «Коммерсантъ».

Комментируя текущую ситуацию, глава республики Сергей Аксенов заверил журналистов, что оценка ущерба уже ведется, также формируются списки пострадавших. «Все заявления будут рассмотрены с моим участием», — пообещал он.

Глава Крыма указал, что в результате произошедшего было повреждено 62 многоэтажки, а также 20 коммерческих объектов и несколько десятков частных домов. Среди наиболее распространенных повреждение он назвал выбитые окна, а также остекления дверей и балконов. Кроме того, при взрывах были повреждены или уничтожены несколько десятков автомобилей.

По словам Аксенова, к восстановлению поврежденных зданий приступят после того, как сотрудники Следственного комитета (СК) России завершат работу в зоне чрезвычайного происшествия. Отмечается, что деньги на восстановление объектов планируют выделить из резервного фонда.

Ранее сообщалось, что в Новофедоровке, расположенной в Сакском районе, после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального масштаба.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Министерстве обороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы. Позже в ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Варвара Кошечкина
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