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Жаркие ночи повысят уровень смертности к 2100 году

The Lancet Planetary Health: уровень смертности из-за ночной жары вырастет к концу века

Фото: Dmitry Sytnik / Unsplash

Чрезмерно жаркие ночи, вызванные глобальным потеплением, повысят уровень смертности к концу XXI века. К такому выводу пришли ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, которые опубликовали результаты исследования в журнале The Lancet Planetary Health.

Исследователи оценили смертность во время тепловых волн в 28 городах Китая, Южной Кореи и Японии в период с 1980 по 2015 год. Они также рассмотрели два сценария изменения климата, охватывающие период с 2015 по 2100 годы, которые предусматривают строгое сокращение (SSP126) и умеренное сокращение (SSP245) углеродных выбросов. Ученые также рассчитали показатель, называемый избытком ночной жары (англ. hot night excess, HNE), показывающий сумму жарких температур в ночное время.

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В первом сценарии частота жарких ночей в году увеличивается на 67,4 процента, а во втором — до 75,6 процента, при этом HNE при умеренном сокращении выбросов вырастет с 20,4 (в 2010 году) до 39,7 градуса Цельсия (в 2090 году), а при строгом сокращении этот показатель повысится до 31 градуса Цельсия. То, что люди в ночное время будут подвергаться более высоким и более длительным жарким температурам, способствует более серьезным нарушениям физиологии сна. Это ведет за собой нарушения работы иммунной системы, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, хронических воспалений и психических расстройств.

Авторы показали, что уровень HNE значительно влияет на риск смерти, который в дни с жаркими ночами может быть на 50 процентов выше, чем в дни с нежаркими ночами. В целом из-за изменения климата интенсивность жарких ночей возрастет в полтора раза к концу века, при этом относительная доля смертности из-за ночной жары вырастет до 3,58 процента в сценарии SSP126 и до 5,79 процента в сценарии SSP245.

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Александр Еникеев
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