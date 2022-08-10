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Пропавшего россиянина нашли расчлененным в его машине

Тело пропавшего в Нижегородской области мужчины нашли в его машине с отрубленными руками

Фото: телеграм-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области обнаружено расчлененное тело пропавшего 6 августа местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Об исчезновении 34-летнего Сергея, жителя села Пурех, заявила его жена. Спустя несколько дней сельчане наткнулись на его автомобиль Toyota. В салоне между сиденьями лежала отрубленная человеческая рука, а тело полицейские извлекли из багажника машины.

Эксперты идентифицировали личность погибшего. Автомобиль оказался без повреждений, только снят аккумулятор.

Сергей в последнее время не работал, однако в криминальных делах замечен не был. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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Любовь Ширижик
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