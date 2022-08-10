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Бывший министр США допустил обмен заключенными с Россией «два на два»

AP: экс-министр США Ричардсон допустил обмен заключенными с Россией «два на два»
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Enrico Calderoni / Globallookpress.com

Сделку по обмену заключенными между Россией и США можно осуществить по формуле «два на два», заявил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон (Bill Richardson), пишет Associated Press (AP).

По словам экс-министра, в подобных договоренностях, как правило, применяется принцип взаимности. В итоге каждая сторона получает то же и в том же объеме, что и другая. «Я надеюсь, что наиболее вероятным результатом станет обмен "два на два"», — допустил он.

Бывший министр считает, что переговоры, скорее всего, пройдут успешно. Он указал на то, что обмен интересен и Москве, и Вашингтону.

Администрация США предлагает России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана (Paul Whelan) и Бриттни Грайнер (Brittney Griner), эту идею поддержал Белый дом. Как рассказали источники, такое предложение было направлено Москве в июле. Однако его детали они уточнять не стали. По их словам, дальнейшее развитие событий зависит от России.

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Марина Совина
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