Российского охранника арестовали за прилюдный секс с посетительницей бара

В Севастополе арестовали на 14 суток охранника бара за прилюдный секс с посетительницей

В Севастополе суд арестовал на 14 суток 32-летнего мужчину, который занялся сексом в ночном клубе. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из заведений города в ночь на 8 августа. По словам присутствовавших в баре, в какой-то момент на барную стойку взобралась девушка и начала танцевать и снимать с себя одежду.

По словам свидетелей, вначале она «исполняла непристойный танец с одним из ведущих дискотеки, а потом уединилась с ним». После этого посетительница занялась сексом на барной стойке с одним из охранников. Люди снимали происходящее на видео.

После того как ролик всплыл в сети, в бар прибыли сотрудники полиции и изъяли все видеоматериалы. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол в отношении 32-летнего охранника за мелкое хулиганство. Также возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографии.

В настоящее время полиция устанавливает личность участницы инцидента.