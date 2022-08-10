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Российская стилистка назвала минусы онлайн-шопинга

Стилистка Анна Рыкова назвала невозможность тактильно изучить вещь минусом онлайн-шопинга

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский модный консультант назвала россиянам плюсы и минусы шопинга в онлайн-магазинах. Высказывания автора курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анны Рыковой оказались в распоряжении «Ленты.ру» в среду, 10 августа.

Специалистка заявила, что при покупке товаров на сайтах ретейлеров невозможно тактильно изучить вещь — следовательно, проверить ее качество. По этой причине работники модной индустрии, как правило, предпочитают приобретать наряды офлайн, чтобы убедиться в добротности состава одежды. «В действительности картинка с сайта не всегда совпадает с реальностью», — уточнила она.

Однако, по словам Рыковой, онлайн-шопинг идеален для людей, склонных к импульсивным покупкам, поскольку у них есть время на обдумывание своих действий. «Сложил все в корзину, добавил в понравившееся, а заказ так и не сделал. Вернулся позже и понял, что уже нет необходимости в покупке, успокоился», — пояснила стилистка.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции

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Майя Пономаренко
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