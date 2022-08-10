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В Болгарии производители персиков заявили о колоссальном обвале на рынке

БТА: производители персиков в Болгарии готовятся к протестам из-за закупочных цен

Фото: LuAnn Hunt / Unsplash

Производители персиков в Болгарии готовятся к протестным акциям из-за низких закупочных цен и волны импорта продукции из Греции. Об этом заявил представитель ассоциации «Болгарский персик» Коста Петров в интервью агентству БТА.

«В этом году нас ждал полный крах. В начале закупочной кампании цена на килограмм персиков составляла 65 стотинок (21 рубль — прим. «Ленты.ру»), но сейчас упала до 56 стотинок (18 рублей — прим. «Ленты.ру»), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток», — заявил он.

Колоссальный обвал на оптовом рынке персиков, где цены упали на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом, связан с увеличившимся импортом из Греции, садоводы которой, в свою очередь, этим летом потеряли рынки России, Украины и Белоруссии. Отмечается, что на вышеперечисленные страны приходилось 37-39 процентов фруктового экспорта Афин.

По словам Петрова, производители персиков из Сливенской области, где выращивается порядка 75 процентов национального урожая персиков, готовят акции протеста с требованием принять меры по государственной поддержке отрасли.

Ранее сообщалось, что Болгария нуждается в поставках газа из России, однако власти страны опасаются платить за топливо в рублях. Автор материала на портале Dir.bg напомнил, что сейчас оплата производится при помощи специальных валютного и рублевого счетов в Газпромбанке, вводя при этом посредника при оплате.

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Варвара Кошечкина
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