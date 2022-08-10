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Последствия взрывов на аэродроме в Крыму показали на видео

В сети появились кадры последствий серии взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму

В сети появились кадры последствий взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма. Их публикует «Подъем» в Telegram-канале.

На кадрах видны полностью сгоревшие машины. Вероятно, они находились на парковке рядом с аэродромом. Один из автомобилей пробит насквозь крупным железным обломком.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек, пострадали 13. В Минобороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

Позднее источник в Минобороны заявил РИА Новости, что в качестве основной причины взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

Анастасия Шейкина
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