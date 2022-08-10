Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавших при взрывах

Минздрав Крыма: один пострадавший при взрывах находится в состоянии средней тяжести

Один из пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

«Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, остальные в состоянии легкой степени тяжести находятся на амбулаторном лечении», — рассказали в ведомстве.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке увеличилось до 14, один человек погиб.

По словам министра здравоохранения республики Константина Скорупского, при инциденте пострадали два ребенка — они находятся в удовлетворительном состоянии. Он также сообщал, что одному из пострадавших, получившему непроникающее ранение грудной клетки, провели операцию.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Источник в Минобороны заявил, что в качестве основной причины взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.