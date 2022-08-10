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Стало известно о состоянии пострадавших при взрывах в Крыму

В Минздраве Крыма заявили об удовлетворительном состоянии пострадавших при взрывах детях
СюжетМинобороны:

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Двое детей, которые пострадали при взрывах на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский, его цитирует местный Telegram-канал.

«Дети находятся в удовлетворительном состоянии. Находятся на амбулаторном лечении. Угрозы для их жизни нет», — сказал Скорупский.

Ему стало известно, что из 13 пострадавших 12 лечатся амбулаторно. Одному пострадавшему провели операцию — у него непроникающее ранение грудной клетки, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремела 9 августа. Погиб один человек, пострадали 13. Источник в Минобороны заявил, что в качестве основной причины взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Анастасия Шейкина
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