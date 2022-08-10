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Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму снова увеличилось

Аксенов сообщил об увеличении числа пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму до 14
СюжетМинобороны:

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма увеличилось до 14. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, его цитирует ТАСС.

Ранее Минздрав Крыма сообщал о 13 пострадавших.

«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать», — сказал Аксенов, подчеркнув, что только один пострадавший госпитализирован.

По словам главы полуострова, из-за взрывов повреждены более 60 многоквартирных домов.

Как сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский, при взрывах пострадали два ребенка — они лечатся амбулаторно и находятся в удовлетворительном состоянии.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Источник в Минобороны заявил, что в качестве основной причины взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Анастасия Шейкина
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