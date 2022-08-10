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В российском городе полыхающая квартира в многоэтажном доме попала на видео

В Екатеринбурге очевидцы сняли на видео горящую квартиру в многоэтажном доме

В Екатеринбурге очевидцы сняли на видео полыхающую квартиру в многоэтажном доме на улице Космонавтов. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал e1.ru.

Автору видео с улицы удалось снять возгорание на балконе пятиэтажки. На кадрах видно бушующее пламя, охватившее балкон и поднимающийся черный дым.

В МЧС подтвердили, что вечером 10 августа в ведомство поступило сообщение о пожаре. На место инцидента выехали три единицы техники и 10 человек личного состава. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу на улице Вершинина. По данным МВД, россиянка подожгла бумагу и засунула ее под дверь помещения школы, из-за чего начался пожар.

Никита Абрамов
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