В Молдавии оценили последствия прекращения поставок газа «Газпромом»

Вице-премьер Спыну: окончание поставок «Газмпрома» Молдавии оставит без газа Приднестровье

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну оценил последствия прекращения поставок со стороны «Газпрома». Он отметил, что их окончание оставит без газа непризнанное Приднестровье, передает ТАСС

«Если "Газпром" прекратит поставки газа, если контракт с "Молдовагазом" будет разорван, то и Приднестровье останется без газа», — подчеркнул политик.

Спыну добавил, что Кишинев никогда не согласится с прямыми поставками Тирасполю. Он напомнил, что контракт есть контракт, он подразумевает объем газа для обоих берегов Днепра и должен соблюдаться.

По словам министра, Молдавия не хочет лишать топлива Приднестровье, однако в случае прекращения поставок населению придется столкнуться с резким ростом цен.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен — в частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

