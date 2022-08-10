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Россиянин зарезал родителей и сжег дом с их телами

Под Владимиром 31-летний мужчина зарезал родителей и поджег дом

Фото: СК РФ

Во Владимирской области суд поместил в СИЗО 31-летнего жителя Нижегородской области за убийство родителей. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 6 августа мужчина поссорился с матерью и отцом и ударил их несколько раз ножом, нанеся смертельные ранения. Затем он поджег дом и сбежал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ и задержали фигуранта.

Ранее стало известно, что в Московской области суд арестовал 35-летнего мужчину за убийство родителей-пенсионеров, проживавших в Балашихе.

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Екатерина Власова
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