Росгвардия сообщила о нахождении наркотиков в брошенном схроне украинских военных в ЛНР

Росгвардия нашла наркотики в брошенном схроне украинских военных в ЛНР, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что было обнаружено 440 грамм наркотических веществ, а также ручные противотанковые гранатометы производства Швейцарии, Израиля и Германии и более 40 боеприпасов к ним, 15 гранат различной модификации, более 1200 патронов, противопехотная мина.

«Военнослужащие Росгвардии ведут поиск схронов, оставленных ВСУ и националистическими формированиями, в освобожденных населенных пунктах Луганской народной республики», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в июле росгвардейцы задержали четырех пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения поисковых мероприятий и адресных проверок в Запорожской и Херсонской областях. При досмотре их домов российские силовики нашли тайники, из которых изъяли 18 ручных гранат, 5 охотничьих ружей, 9 ВОГ-25 и более 2,5 тысячи патронов к стрелковому оружию.

