В польском Мальборке снесли памятник солдатам Красной армии

В польском городе Мальборк во вторник, 9 августа, демонтировали памятник, установленный в 1945 году в честь солдат Красной армии. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя принятое властями решение о сносе памятника советским воинам, замминистра по контролю за государственными активами республики Кароль Рабенда заметил, что последние три десятилетия «по определенным причинам памятник пользовался симпатией части градоначальников».

«Несколько месяцев назад мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации», — добавил он, заверив, что на месте памятника захоронений нет.

Агентство указывает, что упомянутый памятник ранее числился в региональном реестре памятников истории. Перед сносом инициаторам демонтажа пришлось вычеркнуть монумент из списка ценностей. Согласно имеющимся планам, на его месте появится мемориал жертвам тоталитаризма.

В июле сообщалось, что в Переяславе Киевской области местные власти снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией, его установили в 1961 году. Представители украинской власти объяснили снос памятника тем, что после начала специальной военной операции России на Украине невозможно говорить о дружбе и воссоединении двух стран.