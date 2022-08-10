Россиянам назвали причины посетить стоматолога при отсутствии боли в зубах

Стоматолог Михайлова: профилактические осмотры помогут предотвратить пульпит

Профилактические осмотры у стоматолога помогут предотвратить пульпит, уверена кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Alliance Francaise Мария Михайлова. Эти и другие причины посетить специалиста при отсутствии боли в зубах она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Михайлова рассказала, что ротовая полость является началом пищеварительной системы, поэтому особенно важно следить за здоровьем зубов и десен. «То есть, от того, как мы пережевываем пищу (насколько комфортно и тщательно), зависят дальнейшие процессы, которые происходят по всей цепочке желудочно-кишечного тракта», — пояснила она. Кроме того, от состояния зубов зависит дикция, красота речи человека и как следствие, способность общения с другими людьми, перечислила россиянам неочевидные плюсы здоровья зубов стоматолог.

Михайлова призвала регулярно посещать стоматолога, даже если зубные боли не беспокоят. Некоторые проблемы с зубами невозможно обнаружить при самостоятельном осмотре с помощью зеркала, а выявить их может только доктор с помощью рентгеновского снимка или с использованием специального оборудования. Например, на контактных поверхностях зубов, где они плотно соприкасаются друг с другом, может появиться скрытое кариозное образование, которое можно обнаружить только при профессиональном осмотре, объяснила врач. «Эта зона опасна тем, что именно здесь пульпа зуба находится очень близко. То есть риск возникновения пульпита (воспаления сосудисто-нервного пучка внутри зуба) и внезапного возникновения сильной боли очень высок именно в этой области», — предупредила она.

Стоматолог посоветовала регулярно проходить профилактические осмотры тем, у кого есть пломбы. По ее словам, пломба со временем может деформироваться, и только специалист способен разглядеть на пломбированных зубах сколы или трещины. Если в такую трещину попадет слюна с бактериями, то под пломбой может возникнуть вторичный кариес. Чтобы этого избежать, на осмотре врач отполирует поверхность пломбы, чтобы сгладить сколы и предотвратить появление глубоких трещин. «Пломба ставится не на всю жизнь, и для того, чтобы она дольше прослужила, ее необходимо полировать каждые полгода и осматривать врачом-терапевтом, чтобы предупредить дальнейшее развитие болезни», — предупредила она.

Стоматолог также порекомендовала посещать врача еще и для того, чтобы делать профессиональную чистку полости рта.

Мало кто знает, что после чистки зубы остаются чистым в течение всего нескольких минут. Уже через 1-2 минуты после чистки на зубной поверхности образуется пелликула (пленка). Так начинается процесс образования зубного налета

Оксана Михайлова врач-стоматолог

Если с помощью зубной щетки не вычищаются труднодоступные участки зубов, то сначала там образуется зубной налет, который уже через семь-двенадцать часов превращается в зубной камень, объяснила Михайлова. «А зубной камень имеет шероховатую поверхность, на которую присоединяется множество бактерий и налета», — испугала она.

Бактерии являются болезнетворными для нашего организма, они выделяют молочную кислоту, которая разрушает эмаль, также продукты жизнедеятельности в виде токсинов, поэтому впоследствии возникает воспаление десны в этом участке, отек, гиперемия и кровоточивость Оксана Михайлова врач-стоматолог

В заключение Михайлова сообщила, что профилактические осмотры у стоматолога помогут не только избежать серьезных проблем с зубами, но и позволят сэкономить. «Любой профосмотр чаще всего обходится в стоимость консультации, а профилактическую чистку нельзя сравнить со стоимостью каких-то больших стоматологических вмешательств», — резюмировала врач.

Ранее стоматолог Ирина Рублева предостерегла от выбора зубного врача по фотографии. При выборе зубного врача нужно обращать внимание на его возраст и отзывы о нем, рассказала она.