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Притворившийся следователем мошенник позвонил настоящему сотруднику МВД

Под Тюменью мошенник под видом следователя попытался обмануть настоящего сотрудника МВД

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Тюменской области телефонные мошенники попытались обмануть следователя отдела полиции. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, стражу порядка позвонила неизвестная. Женщина призналась в том, что стала виновницей ДТП и попросила денег. После этого она передала трубку своему подельнику, который представился следователем. Лжеправоохранитель предложил собеседнику за вознаграждение помочь россиянке избежать уголовной ответственности.

Майор юстиции понял, что общается с аферистами, и решил им подыграть, сказав, что отдаст им 300 тысяч рублей. В это же время он связался с коллегами и сообщил им адрес, по которому должна состояться передача денег.

«В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Тюмени», — добавила Ирина Волк.

По факту случившегося было возбуждено дело о покушении на мошенничество. Сейчас сотрудники МВД ищут соучастников фигурантки.

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Елизавета Новикова
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