Названы последствия снижения товарооборота России с США

Экономист Ордов: из-за снижения товарооборота с США россиянам придется менять привычки

Люди привыкли ко многим брендам, поэтому, несмотря на то, что от снижения товарооборота с США российский рынок сильно не пострадает, привычки придется менять, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил последствия от снижения товарооборота с США.

Психологическая зависимость от брендов

Импорт российских товаров в США снизился до минимума по сравнению с 2004 годом. Отмечается, что американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — 58 миллиона долларов, импорт из России в США — до 661 миллиона долларов.

Константин Ордов рассказал, что сам товарооборот с США у России был небольшой. Однако психологические привычки к ряду американских марок и брендов у россиян вырабатывались годами.

«Кому-то тяжело без Coca-Cola. Надо приготовиться к тому, что привычные макароны, например, могут пропасть, но это не значит, что продуктовые полки опустеют. Придется искать для себя новые бренды, и эти бренды будут не европейские и не американские», — сказал он.

Новые игроки российского рынка

Экономист отметил, что с некоторыми странами, как и с США, товарооборот снижается достаточно заметно. Однако одновременно с этим увеличивается объем торговли с другими государствами.

«Мы видим, как пустые ниши закрываются предложением ряда азиатских стран, которые демонстрируют высокие темпы экономического роста. Для нас там создаются конкурентные преференции, в том числе связанные с переходом на торговлю в национальных валютах. Также Турция активно подключилась к обсуждению направлений развития совместных торговых и промышленных проектов. Еще я бы Индию не стал скидывать со счетов», — заявил Константин Ордов.

Экономика не терпит пустоты Константин Ордов экономист

«Так что тут все будет хорошо, когда мы наконец обратим внимание на те новые бренды, которые выходят на российский рынок и которые еще появятся в связи с уходом крупных сетей», — подытожил он.

Ранее Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщило, что доля Китая в торговом обороте Московской области в первом квартале 2022 года превысила 28 процентов, таким образом КНР подтверждает статус основного внешнеторгового партнера Подмосковья, при этом объем экспорта региона в Китай за отчетный период по сравнению с прошлым годом вырос на 191 процент.

