Названы самые желанные направления для путешествий у россиян в бархатный сезон

АТОР: Сочи и Анапу назвали самыми желанными направлениями для отдыха у россиян осенью

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые желанные направления для отдыха у россиян в бархатный сезон. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что туроператоры фиксируют значительный рост спроса на туры внутри страны в осенний период. По их совокупным оценкам, в зависимости от направления, бронирования увеличились от 30 до 70 процентов в сравнении с 2021 годом. «В целом продажи "бархатного" периода на внутреннем рынке будут выше на 25-30 процентов относительно прошлого года, а по краснодарским курортам динамика окажется еще более существенной: рост на 60-70 процентов», — заявил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Пятерку самых бронируемых внутрироссийских направлений для путешествий на осень возглавляет Сочи. Согласно данным компании FUN&SUN, количество бронирований гостиниц на курорте на сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 72 процента. Далее по популярности следуют Анапа, Кавминводы и Геленджик.

Как прогнозируют туроператоры, в бархатный сезон возрастет турпоток в Калининградскую область, Санкт-Петербург и Московскую область, поскольку сезонный спрос с пляжных туров будет постепенно переключаться в пользу сити-туров и экскурсионного туризма.

При этом в сравнении с прошлым годом туры на осень подорожали от 10 до 15 процентов в зависимости от направления. «По экскурсионным направлениям цены выросли за год на 8-9 процентов, по пляжным — на 13-15 процентов», — добавил Ромашкин.

Ранее эксперты туротрасли назвали российским туристам стоимость отдыха в Абхазии в бархатный сезон. Так, шесть ночей в отеле Amza Park Hotel в Гагре с заездом 5 сентября обойдутся от 74 тысяч рублей на двоих (питание «полный пансион»).