Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы самые желанные направления для путешествий у россиян в бархатный сезон

АТОР: Сочи и Анапу назвали самыми желанными направлениями для отдыха у россиян осенью

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые желанные направления для отдыха у россиян в бархатный сезон. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что туроператоры фиксируют значительный рост спроса на туры внутри страны в осенний период. По их совокупным оценкам, в зависимости от направления, бронирования увеличились от 30 до 70 процентов в сравнении с 2021 годом. «В целом продажи "бархатного" периода на внутреннем рынке будут выше на 25-30 процентов относительно прошлого года, а по краснодарским курортам динамика окажется еще более существенной: рост на 60-70 процентов», — заявил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Пятерку самых бронируемых внутрироссийских направлений для путешествий на осень возглавляет Сочи. Согласно данным компании FUN&SUN, количество бронирований гостиниц на курорте на сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 72 процента. Далее по популярности следуют Анапа, Кавминводы и Геленджик.

Как прогнозируют туроператоры, в бархатный сезон возрастет турпоток в Калининградскую область, Санкт-Петербург и Московскую область, поскольку сезонный спрос с пляжных туров будет постепенно переключаться в пользу сити-туров и экскурсионного туризма.

При этом в сравнении с прошлым годом туры на осень подорожали от 10 до 15 процентов в зависимости от направления. «По экскурсионным направлениям цены выросли за год на 8-9 процентов, по пляжным — на 13-15 процентов», — добавил Ромашкин.

Ранее эксперты туротрасли назвали российским туристам стоимость отдыха в Абхазии в бархатный сезон. Так, шесть ночей в отеле Amza Park Hotel в Гагре с заездом 5 сентября обойдутся от 74 тысяч рублей на двоих (питание «полный пансион»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через территорию Украины
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье
В ДНР назвали долю освобожденной территории республики
Европа разрешила Литве транзит угля в Калининград с ограничениями
Москвичка оплатила покупки найденной картой и получила условный срок
Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в Крыму
В Крыму оценили причиненный взрывами ущерб
Жителям Германии пообещали облегчить жизнь из-за роста цен на газ
Филиппины расторгли контракт на поставку вертолетов из России из-за США
Суд признал законным арест украинского журналиста Гордона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.