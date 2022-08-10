Двое американских солдат погибли на учениях

Fox: два солдата армии США погибли во время учений на горе Йона в штате Джорджия

Два солдата армии США погибли во время учений на горе Йона на севере штата Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox.

Погибшие американские военнослужащие, имена которых пока не разглашаются, проходили учебную программу в Центре передового опыта маневрирования. Еще трое военных получили ранения, они доставлены в районный госпиталь.

Подробности происшествия не разглашаются, однако известно, что причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия. Национальная метеорологическая служба предупреждала о вероятности грозы, сильного ветра и выпадении града.

В июле в том же штате погиб сержант Майкл Д. Кларк. Он был убит ударом молнии. В результате происшествия также пострадали девять человек.