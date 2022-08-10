В Закарпатье заявили о покупке земли Украины компаниями неизвестных владельцев

V4: в Закарпатье заявили, что компании неизвестных владельцев смогут купить землю Украины

Крупные компании неизвестных владельцев еще до моратория на продажу сельскохозяйственных угодий арендовали земли на Украине и с 2024 года будут иметь приоритетное право для их покупки после отмены Верховной Радой моратория на продажу земли, действовавшего в стране 18 лет. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович, передает РИА Новости со ссылкой на венгерское новостное агентство V4.

Он отметил, что еще до его отмены разрешалось сдавать сельхозугодия в аренду сроком до 49 лет, таких земель оказалось сотни тысяч гектаров.

«Вообще в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения», — заявил председатель Общества венгерской культуры.

По словам Брензовича, общественность на Украине долгое время сопротивлялось снятию моратория, однако в итоге закон был принят. После 2014 года процесс заключения договоров аренды и принятие закона о земле ускорился, добавил он.

В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.

