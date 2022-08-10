Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина не выдала визу ни одному из 112 подавших заявку россиян

МИД Украины сообщил, что ни один из 112 подавших заявку россиян не получил визу с 1 июля

Фото: Fire-fly / Shutterstock

Ни одному из 112 подавших заявки россиян не выдали украинскую визу с 1 июля. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает РИА Новости.

«Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка. На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка», — сообщил он. Николенко добавил, что с территории России невозможно подать заявку на получение визы, так как Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Ранее 10 августа глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского союза и Группы семи перестать выдавать визы россиянам. Он объяснил это тем, что подавляющее большинство российских граждан поддерживают специальную военную операцию на Украине.

1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. В МИД Украины также уточнили, что наличие визы не является гарантией для пересечения границ, поскольку окончательное решение принимают пограничники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам
Известный садовод высказался о влиянии аномальной жары на урожай
Инфляция в США затормозила впервые с апреля
МВД объявило в розыск исполнительного директора Winterberg Group
Устаревшая модель джинсов вновь стала трендом
Украина не выдала визу ни одному из 112 подавших заявку россиян
Раскрыта судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей российского ребенка
В тающих ледниках обнаружили человеческие останки и обломки самолета
Определен уровень финансовой грамотности среди российских пользователей сети
Названа европейская страна с самым дорогим газом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.