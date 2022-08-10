Украина не выдала визу ни одному из 112 подавших заявку россиян

МИД Украины сообщил, что ни один из 112 подавших заявку россиян не получил визу с 1 июля

Ни одному из 112 подавших заявки россиян не выдали украинскую визу с 1 июля. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает РИА Новости.

«Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка. На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка», — сообщил он. Николенко добавил, что с территории России невозможно подать заявку на получение визы, так как Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Ранее 10 августа глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского союза и Группы семи перестать выдавать визы россиянам. Он объяснил это тем, что подавляющее большинство российских граждан поддерживают специальную военную операцию на Украине.

1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. В МИД Украины также уточнили, что наличие визы не является гарантией для пересечения границ, поскольку окончательное решение принимают пограничники.