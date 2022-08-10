На Украине призвали страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам

Глава МИД Украины Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского союза (ЕС) и G7 перестать выдавать визы россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению дипломата, подобные меры необходимы, поскольку подавляющее большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. «Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их», — заявил Кулеба.

Ранее с аналогичным требованием выступал президент Украины Владимир Зеленский, призывавший запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Позднее его идею поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а уже 10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз гражданам РФ.